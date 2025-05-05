Şarkıcı Buray’dan sürpriz evlilik itirafı: 6 yıl evli kalmış!

Buray’dan şaşırtan evlilik itirafı! 6 yıl evli kaldığını açıklayan şarkıcı, özel hayatıyla gündem oldu.

Şarkıcı Buray’dan sürpriz evlilik itirafı: 6 yıl evli kalmış!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-05-2025 13:03

Türk pop müziğinin sevilen ismi Buray, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, katıldığı programda yıllar boyunca gizli kalan evliliğini itiraf etti. Buray’ın açıklamaları hayranlarını şaşkına çevirdi.

“24 yaşımda istedim, 25’te evlendim, 31’de boşandım”

Buray, YouTube’da yayınlanan Konuşanlar programına konuk oldu. Hasan Can Kaya'nın sunduğu programda samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, “En uzun ilişkin ne kadar sürdü?” sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Daha önce bir evlilik yaşadığını belirten Buray, şu sözleri kullandı:

6 yıl evli kaldım. Avustralya’da yaşadım. 24 yaşında kızı istedim, 25’te evlendim, 31’de boşandım. Eski eşim Avustralya’da doğup büyüdü ama ailesi Türk’tü.”

Eski aşkı da çok konuşulmuştu

Buray, özel hayatıyla daha önce de gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, bir dönem oyuncu Ezgi Şenler ile aşk yaşamış, çiftin romantik pozları sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak bu ilişki uzun sürmemiş ve ikili sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

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