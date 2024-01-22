Salı ve Çarşamba Günü Denizbank'a Giden Alacak: 30-40-50 BİN TL Gelir Belgesiz T*C İle Ödenecek!

Salı ve Çarşamba Günü Denizbank'a Giden Alacak: 30-40-50 BİN TL Gelir Belgesiz T*C İle Ödenecek!

Salı ve Çarşamba Günü Denizbank'a Giden Alacak: 30-40-50 BİN TL Gelir Belgesiz T*C İle Ödenecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2024 20:40

Denizbank tarafından yapılan yeni kampanyada salı ve çarşamba günleri Denizbank şubelerine giderek nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 30 ve 50.000 TL arasında gelir belgesiz olarak Kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başlatılan bu yeni kampanya ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm bireysel müşterilere 3 ay ertelemeli olarak hemen aynı gün içinde 50.000 TL kredi 36 ay vadeli olarak vatandaşların hesabı olması durumunda IBAN numaralarına aktarılacaktır. Denizbank kredi politikalarına uygun olan her vatandaşın başvurularını gerçekleştirerek ödeme alabilecekleri bu yeni kampanya ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle bu krediler 2 gün içerisinde düşük faizle verilmektedir.

DENİZBANK KREDİ ALACAK OLAN VATANDAŞLAR İÇİN KOLAY BAŞVURU İMKANI SAĞLAYACAK

Denizbank üzerinden kredi almak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz Cep telefonunuz üzerinden bir mesaj atarak hemen oturduğunuz yerden ne kadar kredi onay alacağınızı 7 gün 24 saat öğrenebilirsiniz. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredim t.c kimlik ve doğum tarihi yazarak ve aralarda boşluk bırakarak bu mesajı 32 80 cebimde Kredi numarasına göndererek bireysel kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Denizbank sadece sms ile değil aynı zamanda kendi banka müşterisi olan vatandaşlara internet bankacılığı uygulaması olan deniz mobil uygulaması üzerinden ve internet sitesi üzerinden giriş yaparak internet şubesi aracılığı ile birlikte de kredi imkanı sağlamaktadır. Denizbank internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurularında gelir belgesiz ve aynı zamanda da masrafsız olarak bireysel tüketici kredisi kullanabilirsiniz.

Denizbank üzerinden belirtilen 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilmeniz için banka kredi puanınızın 1300 ve üzerinde olması istenirken Aynı zamanda da düzenli bir gelirinizin olması da istenmektedir..

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