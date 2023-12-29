Sakla Beni Dizisi Haftaya Yok! İşte Nedeni!

Sakla Beni dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Star TV dizisinde neler oluyor?

Sakla Beni Dizisi Haftaya Yok! İşte Nedeni!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-12-2023 13:04

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sakla Beni, başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çekici senaryosuyla geceye damga vurmayı sürdürüyor. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek gibi yetenekli isimlerin başrollerini paylaştığı, OGM Pictures yapımı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun yazdığı Sakla Beni, kısa sürede Star TV ekranlarının sevilen dizileri arasına girmeyi başardı.

Sakla Beni Yeni Bölüm Konusu 

Sakla Beni'nin son bölümünde, Kont Ziya'nın yaptığı beklenmedik teklif herkesi şaşırtır. Güvendiği kişilere ihtiyaç duyan Kont Ziya, bu hamlesiyle Kadir'i yanına çekerken, torunu Mete'ye de bir ders vermeyi hedefler. Naz, İncila için ne kadar önemli olduğunu Kont Ziya'ya anlatmaya çalışır. Kadir ve İncila'nın, Kont Ziya'nın davetlisi olarak katıldıkları akşam yemeğinde gergin anlar yaşanırken, beklenmedik bir misafir durumu daha da gerer.

İncila, Naz'ın isteği üzerine Mete'yi bardan almaya gider ve bu durum, ikilinin duygularını paylaşmalarına zemin hazırlar. İncila'nın Kadir ile olan evliliğini engellemeye çalışan Naz'ın yeni planı ise dengeleri değiştirecek bir süreç başlatır.

Yeni Bölüm 11 Ocak'ta Yayınlanacak

 Bu heyecanlı gelişmelerin ardından, Sakla Beni dizisiyle ilgili sürpriz bir karar ortaya çıktı. Dizi, yeni yıl arasına giriyor. Yayınlanan bilgilere göre, Sakla Beni dizisi, eğer bir değişiklik olmazsa, 10. bölümüyle 11 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak. Sakla Beni dizisinin yeni yıl arasına girmesi, dizinin takipçileri için bir merak konusu yaratıyor. Dizi, izleyiciler tarafından beğenilen bir yapım olup, gelecek bölümleriyle de büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam edecek gibi görünüyor. Star TV'nin bu iddialı yapımının geleceği, izleyicilerin ve dizinin hayranlarının gündeminde yer alıyor. Sakla Beni, dramatik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile Türk televizyonlarında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Dizinin yeni bölümlerinin yayınlanacağı tarih, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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