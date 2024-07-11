Şahane Hayatım İspanyol İzleyicilerle Buluşuyor: Una Vida Perfecta

İstanbul'da gerçekleştirilen bu etkinlikte oyuncular, İspanyol basınına verdikleri röportajlarda dizinin İspanya’da da büyük ilgi göreceğine inandıklarını ifade ettiler. Dizinin yönetmenleri Çağrı Bayrak ve Ezgi Çil, dizinin İspanya izleyicisine de sıcak ve samimi geleceğini umduklarını söylerken, başrol oyuncuları Hilal Altınbilek, Onur Tuna ve Yiğit Özşener gerçekleştirilen röportajlarda dizinin İspanya’da yayınlanacak olmasından duydukları heyecanı ve İspanyol izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı dört gözle beklediklerini belirttiler.

Şahane Hayatım, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle İspanya’da da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı amaçlıyor. Uzun yıllar sonra primetime’da ilk kez bir Türk dizisi yayınlayacak Telecinco kanalının büyük heyecan duyduğu “Una Vida Perfecta”yı İspanyol izleyiciler de merakla bekliyor.