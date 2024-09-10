Şahan Gökbakar’dan 'kaçak villa' açıklaması: "Dünyanın her yerinde malikane alabilirim"

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Marmaris'teki evine dair ortaya atılan iddialarla ilgili sessizliğini bozdu. Hakkında çıkan kaçak yapı haberlerine sert bir dille yanıt veren Gökbakar, hem evinin durumunu hem de iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Gökbakar, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan "2 katlı kaçak villa" iddialarına karşı, evinin gerçekte tek katlı ve 85 metrekarelik bir köy evi olduğunu belirtti. İddiaların çarpıtıldığını söyleyen komedyen, evi 2020 yılında yasal belgeleriyle birlikte aldığını ifade etti. Gökbakar, "Resimlerde gösterildiği gibi 2 katlı evim yok, tek katlı 85 metrekare köy evi. Ben halihazırda var olan evi ve iskeleyi satın aldım" diyerek, evinin yapımıyla ilgili hiçbir inşaat sürecinin olmadığını vurguladı.

Komedyen ayrıca, evin satın alındığı dönemde gerekli tüm yasal incelemeleri yaptığını, ancak 2022 yılındaki yangından sonra yapı kayıt belgesinin iptal edildiğini ve tapuya sit alanı olarak şerh düşüldüğünü açıkladı. Bu durumun ardından evin yıkılması yönünde bir karar alındığını söyleyen Gökbakar, şu an için dava sürecinin devam ettiğini belirtti.

Gökbakar, iddialara yönelik sert bir çıkış yaparak şunları ekledi: "Dünyanın her yerinde malikane alabilirim, niye Marmaris'te ağaç kesip sit alanına kaçak villa yaptırayım? Bunun insanın yapması için su katılmamış gerizekalı olması lazım ya da güvendiği birileri olması lazım. Siz kafayı mı yediniz? İnşaat yapmadık ya."



İşte Şahan Gökbahar'ın açıklamaları



"Resimlerde gösterildiği gibi 2 katlı evim yok, tek katlı 85 metrekare köy evi. Ben halihazırda var olan evi ve iskeleyi satın aldım. İlandan buldum. 2020'de yapı kayıtlı diye düşünerek, devletin verdiği belge vardı, gerekli incelemeyi de yapmıştım. Konuşunca şımarık diyorsunuz da, dünyanın her yerinde malikane alabilirim, niye Marmaris'te ağaç kesip sit alanına kaçak villa yaptırayım? Bunun insanın yapması için su katılmamış gerizekalı olması lazım ya da güvendiği birileri olması lazım. Siz kafayı mı yediniz? İnşaat yapmadık ya. 2022 yılında yangından sonra bir anda yapı kayıt belgesi iptal oldu ve tapuya sit alanı diye şerh düşüldü, ben aldıktan 2 sene sonra. Bu ev yıkılsın dendi biz de dava açtık. Devam ediyor, durum bu."



