Ricky Martin: Gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor

Ricky Martin, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye'de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor" dedi.

"YARDIM ETMEK ZORUNDAYIZ"



Şarkıcılığının yanı sıra 'UNICEF İyi Niyet Elçisi' olarak da görev yaptığını hatırlatan Martin, "Şu an oradaki durum çok zor. Görüntüleri zaten izliyorsunuz. Bu yüzden yardım etmek zorundayız" ifadelerini kullandı ve UNICEF'in bağış kampanyasının yer aldığı linki paylaştı.