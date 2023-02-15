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Ricky Martin: Gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu

Ricky Martin: Gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-02-2023 14:02

Ricky Martin, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye'de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor" dedi.

"YARDIM ETMEK ZORUNDAYIZ"

Şarkıcılığının yanı sıra 'UNICEF İyi Niyet Elçisi' olarak da görev yaptığını hatırlatan Martin, "Şu an oradaki durum çok zor. Görüntüleri zaten izliyorsunuz. Bu yüzden yardım etmek zorundayız" ifadelerini kullandı ve UNICEF'in bağış kampanyasının yer aldığı linki paylaştı.

 

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