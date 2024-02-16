Resmi Gazetede Açıklanan Yeni Karar! Emekli Maaşlarına Ödemeler Verilecek! 10.000 TL IBAN'larda Olacak

Resmi Gazetede Açıklanan Yeni Karar! Emekli Maaşlarına Ödemeler Verilecek! 10.000 TL IBAN'larda Olacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-02-2024 10:50

Resmi Gazetede Açıklanan Yeni Karar ile birlikte emeklilere yönelik ödemelerde değişiklik yapıldı. Bu değişiklik kapsamında, emeklilere 10.000 TL'lik nakit avans imkanı sunulacak ve ödemeler 10.000 TL IBAN'larda gerçekleştirilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi ülkemizin önde gelen kamu bankaları da bu konuda harekete geçti. İlgili bankalardan emekliler, 10.000 TL nakit avans başvurusu yapabilecekler. Peki, bu başvurular nasıl yapılır?

Ziraat Bankası'nda 10 bin TL Nakit Avans Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası'ndan emekliler, nakit avans başvurusunu şubeler aracılığıyla veya internet bankacılığı üzerinden kolayca gerçekleştirebilirler. Bankanın resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından giriş yaparak başvuru adımlarını takip etmek mümkündür.

Vakıfbank'ta 10 bin TL Nakit Avans Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank müşterileri de internet bankacılığı veya şubeler aracılığıyla nakit avans başvurusunda bulunabilirler. Bankanın resmi web sitesinden veya mobil uygulamasından başvuru yapmak oldukça basittir. İlgili adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Halkbank'ta 10 bin TL Nakit Avans Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank müşterileri, nakit avans başvurusunu yine internet bankacılığı veya şubeler aracılığıyla gerçekleştirebilirler. Bankanın resmi kanallarından giriş yaparak başvuru adımlarını takip etmek mümkündür. Gerekli bilgileri eksiksiz doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Emeklilere Müjde: 3 Kamu Bankası Duyurdu!

Emeklilere yönelik bu yeni adım, kamu bankaları aracılığıyla duyuruldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilere kolaylık sağlamak amacıyla nakit avans imkanını sunacaklarını duyurdular. Bu sayede, emekliler acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

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