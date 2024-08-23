Reha Muhtar’ın sağlık durumunda yeni gelişme: Uyandırıldı!

Entübe edilen Reha Muhtar'ın uyandırıldığı iddia edildi.

Reha Muhtar’ın sağlık durumunda yeni gelişme: Uyandırıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-08-2024 09:20

Gazeteci Reha Muhtar, 20 Ağustos geccesi Sarıyer’deki evinde merdivenlerden düşerek yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 65 yaşındaki Muhtar, acil müdahalenin ardından Acıbadem Maslak Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, entübe edilerek uyutulmuştu.

Gelen son bilgilere göre, Reha Muhtar’ın uyandırıldığı ve durumunun stabil olduğu iddia edildi. Ailesi ve yakınları, sağlık durumunu yakından takip ederken, Muhtar’ın tedavisine hastanede devam ediliyor. Gazetecinin iyileşme süreciyle ilgili yeni gelişmeler bekleniyor.

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