Reha Muhtar'dan çarpıcı vasiyet: 'Cenazeme gelmesin'

Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, usta sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından yaşanan aile krizine değinerek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Muhtar, Tayfur’un hayatını kaybettikten sonra ailesi arasında yaşanan sorunların kendisi için bir endişe kaynağı olduğunu dile getirdi.

Muhtar, paylaşımında “Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi ve öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” ifadelerine yer verdi.

Reha Muhtar ayrıca vasiyet niteliğinde bir açıklamada bulunarak, eski eşi Deniz Uğur’un kendi cenazesine katılmamasını istedi. Muhtar, “Sevenlerime vasiyetimdir: Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin,” diyerek ilişkilerindeki gerilimli duruma bir kez daha dikkat çekti.