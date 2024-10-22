Reha Muhtar Bebek’te görüntülendi: "Her şeye geri döneceğim"

Eski haber spikeri Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde düşme sonucu ciddi bir kaza geçirmiş, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Uzun süren tedavisinin ardından geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Muhtar, Bebek'te görüntülendi.

Yürümekte zorlandığı gözlenen Reha Muhtar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşattı. "Her şeye geri döneceğim, merak etmeyin, fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık, bu hayattaki en önemli şey. Son 40 gün içinde her şeyim varken sağlığım gitti ve hiçbir şeyim kalmadı ama şükür hâlâ sevenlerim var" diyerek kendisini takip edenlere mesaj verdi.

Reha Muhtar, sağlığına kavuştuğu için şükrettiğini belirterek yeniden güçlü bir şekilde geri döneceğini söyledi.