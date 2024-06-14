Rabia Soytürk'ün tatil keyfi

Rabia Soytürk (25), bir süredir birlikte olduğu Samet Vuruşan (30) ve meslektaşı Meltem Akçöl (23) ile Marmaris Bozburun'da tatilin keyfini çıkarıyor.

Genç oyuncu, teknede bir süre kitap okuduktan sonra sıcaktan bunalıp Ege'nin serin sularına atladı.

Teknedeki plastik halkaları denize atan Soytürk, sıradan atlayışların ötesine geçerek, çivileme atlayış yaparak halkanın içinden geçmeye çalıştı. Bu denemesinde başarılı olan oyuncu, teknedekilerden alkış aldı.

Ünlü oyuncu daha sonra Meltem Akçöl'ü denize girmeye ikna etmeye çalıştı. Tereddüt eden arkadaşını kolundan tutarak denize atan Soytürk ve Akçöl, Ege'nin serin sularında bol bol yüzdü.

Samet Vuruşan ise sevgilisi Rabia Soytürk'le yakından ilgilendi. Oyuncu denizden çıkar çıkmaz havlusunu getirdi ve Soytürk'ün bandanasını bağlamasına yardımcı oldu.

Tekne tatilinde oldukça keyifli görünen Rabia Soytürk, pembe tanga bikini tercih ederek fit haliyle dikkat çekti.