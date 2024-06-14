Rabia Soytürk'ün tatil keyfi

Ağustos 2023'te final yapan Kanal D dizisi "Veda Mektubu"ndan sonra ekranlardan uzak kalan Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan ve yakın arkadaşı oyuncu Meltem Akçöl ile birlikte önceki gün Marmaris'te tekne tatilinde görüntülendi.

Rabia Soytürk'ün tatil keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2024 09:33

Rabia Soytürk (25), bir süredir birlikte olduğu Samet Vuruşan (30) ve meslektaşı Meltem Akçöl (23) ile Marmaris Bozburun'da tatilin keyfini çıkarıyor.

Genç oyuncu, teknede bir süre kitap okuduktan sonra sıcaktan bunalıp Ege'nin serin sularına atladı.

Teknedeki plastik halkaları denize atan Soytürk, sıradan atlayışların ötesine geçerek, çivileme atlayış yaparak halkanın içinden geçmeye çalıştı. Bu denemesinde başarılı olan oyuncu, teknedekilerden alkış aldı.

Ünlü oyuncu daha sonra Meltem Akçöl'ü denize girmeye ikna etmeye çalıştı. Tereddüt eden arkadaşını kolundan tutarak denize atan Soytürk ve Akçöl, Ege'nin serin sularında bol bol yüzdü.

Samet Vuruşan ise sevgilisi Rabia Soytürk'le yakından ilgilendi. Oyuncu denizden çıkar çıkmaz havlusunu getirdi ve Soytürk'ün bandanasını bağlamasına yardımcı oldu.

Tekne tatilinde oldukça keyifli görünen Rabia Soytürk, pembe tanga bikini tercih ederek fit haliyle dikkat çekti.

Benzer Haberler
Pelin Karahan: Eşim beni ekranda görmeyi özledi! Pelin Karahan: Eşim beni ekranda görmeyi özledi!
NAKİT ÖDEME: Ziraat bankası hesabınıza 14-16 Haziran arasında, 90.000 TL yatacak NAKİT ÖDEME: Ziraat bankası hesabınıza 14-16 Haziran arasında, 90.000 TL yatacak
İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank ve DENİZBANK Sabah Açıklama Yaptı: IBAN numarasına 10.000 TL Gönderildi! İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank ve DENİZBANK Sabah Açıklama Yaptı: IBAN numarasına 10.000 TL Gönderildi!
PTT Destek Müjdesi: 18 Yaş Üstü Herkese 1.417,80 TL Karşılıksız Ödeme PTT Destek Müjdesi: 18 Yaş Üstü Herkese 1.417,80 TL Karşılıksız Ödeme
KURBAN BAYRAMI PARASI: 8500 TL'ye Kadar Ödeme Olacak! Başvuru Yapan Alacak! KURBAN BAYRAMI PARASI: 8500 TL'ye Kadar Ödeme Olacak! Başvuru Yapan Alacak!
Yeni Emeklilik Fırsatı: 10 Yıl Çalışanlar Erken Emekli Olabilecek! Yeni Emeklilik Fırsatı: 10 Yıl Çalışanlar Erken Emekli Olabilecek!
ÇOK OKUNANLAR
Survivor'dan dönen Merve olanları anlattı: 'Regl olduğum için...
  • 12-06-2024 17:07

Survivor'dan dönen Merve olanları anlattı: 'Regl olduğum için..."

Aras Bulut İynemli dönüyor! İşte yeni projesi...
  • 10-06-2024 09:33

Aras Bulut İynemli dönüyor! İşte yeni projesi...

Murat Yıldırım'ın 'Teşkilat'a vedası
  • 10-06-2024 10:56

Murat Yıldırım'ın 'Teşkilat'a vedası

Yıldızlarla dolu kadro diziyi kurtarmaya yetmedi: Final yapıyor!
  • 07-06-2024 15:30

Yıldızlarla dolu kadro diziyi kurtarmaya yetmedi: Final yapıyor!

Şeyma Subaşı'nın Göcek tatili sosyal medyada olay oldu! Yapılan yorumlara şaşıracaksınız!
  • 11-06-2024 12:19

Şeyma Subaşı'nın Göcek tatili sosyal medyada olay oldu! Yapılan yorumlara şaşıracaksınız!