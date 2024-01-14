PTT Pazartesi-Salı ve Cuma günleri Emeklilere 50 bin TL ödeme yapacak! Yaş Sınırı Açıklandı

Emeklilere yönelik bir dizi destek kampanyasıyla PTT, yepyeni bir projeye imza atıyor. Pazartesi, Salı ve Cuma günleri olmak üzere haftanın belirli günlerinde uygulanacak bu özel kampanya, emeklilere 50 bin TL'lik ödeme fırsatı sunacak. Ancak bu fırsattan yararlanmak isteyenler için belirlenen yaş sınırı da merak konusu oldu.

Emekli vatandaşlar, PTT'nin iş birliği yaptığı Aktifbank aracılığıyla bu özel krediden faydalanabilecekler. Ancak süreç, PTT şubelerinden veya SMS yoluyla başvuru yapmayı içeriyor. PTT, TC kimlik numarasını içeren bir SMS'i 3050 numarasına göndererek başvuruda bulunmak isteyen emeklilere kolaylık sağlayacak.

Kampanya Detayları: Emekliye Özel 50 Bin TL'lik Kredi Fırsatı

Pazartesi, Salı ve Cuma günleri uygulanacak bu özel kampanya, emeklilere maddi destek sağlamayı amaçlıyor. Aktifbank iş birliğiyle hayata geçirilen kredi kampanyası, emeklilere cazip ödeme koşulları sunuyor. Ancak bu avantajlı krediye başvuruda bulunmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken belirli kriterler bulunuyor.

Başvuru Koşulları:

Emekli olmak, Aktifbank veya PTT müşterisi olmak, Kredi başvurusu için PTT şubelerinden veya SMS ile başvuru yapmak. Bu basit başvuru süreci, emeklilere finansal destek sağlamak isteyen PTT'nin, kolay erişilebilirlik ilkesine olan bağlılığını yansıtıyor.

SMS Başvuru Nasıl Yapılır?

Emekliler, PTT kredi kampanyasından faydalanmak için SMS yoluyla başvuru yapabilirler. Başvuru için PTT TC kimlik yazarak bu mesajı 3050 numarasına göndermek yeterlidir. Başvurunun ardından, banka tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak emeklilere onaylanan kredi miktarı, belirtilen hesaplarına yatırılacaktır.

Bu özel kampanya, emeklilere sadece maddi destek sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda finansal konulardaki günlük yaşam sorunlarına çözüm sunarak hayatlarını kolaylaştıracak.