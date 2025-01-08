'Prens' ekibi üçüncü sezon için sete çıktı

BluTV’nin gönüllere taht kuran ve ilk iki sezonuyla birçok ödül alan Vahşi Kelebek’i ‘Prens’ üçüncü sezon hazırlıklarını tamamladı ve ekip yeni sezon için sete çıktı.

'Prens' ekibi üçüncü sezon için sete çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-01-2025 15:13

Giray Altınok’un hayat verdiği ve Kerem Özdoğan ile senaryosunu yazdığı, fenomen haline gelen ‘Prens’ yeni sezonunda da izleyicileri güldürmeye devam edecek. Tavırları, yaptığı yorumları ve verdiği kararlar ile alışılagelmiş ‘Prens’lere benzemeyen Vahşi Kelebek’in yeni maceraları yakında BluTV’de olacak.

Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Canberk Gültekin, Kerem ÖzdoğanCansu Diktaş Altınok’un kadrosunda yer aldığı diziye geçtiğimiz sezon Zeynep Tuğçe BayatÇağlar ErtuğrulMert DoğanDeniz Uğur katılmıştı. Üçüncü sezonda ise güçlü oyuncu kadrosuna Yiğit ÖzşenerBinnur KayaTansu BiçerBurcu ÖzberkBurak Dakak gibi isimlerle birlikte Cihat Parıltı, Onur Berk Aslanoğlu, Mustafa Kırantepe, Şahverdi Ali Eren, Orhan Alkaya, Ceren Kesim, Tuana Gizem Uzunlar, Enis Yıldız, Orçun Erteman, Sermet Yeşil, İrem Hergün, Gizem Ayaz dahil oldu.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında, Türkiye’nin ilk yerleşik ‘Virtual Production’ stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen eğlenceli tarihi komedi dizisi ‘Prens’ üçüncü sezonuyla yakında BluTV’de.