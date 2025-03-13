Prens dizisinin yıldızı Kerem Özdoğan baba Oluyor!

BluTV’nin fenomen dizisi Prens ile büyük beğeni toplayan ve aktör kimliğiyle de dikkat çeken başarılı yazar Kerem Özdoğan, baba olmanın heyecanını yaşıyor!

Son dönemde Başka Bir Sen filmiyle de gündemde olan Özdoğan ve eşi Cansu Özdoğan, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 5 aylık hamile olan Cansu Özdoğan’ın bir kız bebek beklediği öğrenildi. Mutluluklarını paylaşan çift, kızlarına Leyla adını vereceklerini açıkladı.

Özdoğan, Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına verdiği röportajda, “Eşim Leyla ismini çok seviyor. Daha hamile olmadan önce ismini belirlemiştik” diyerek duygularını dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere, Prens dizisinin diğer yazarı ve başrol oyuncusu Giray Altınok da geçtiğimiz eylül ayında baba olmuş, eşi Cansu Diktaş ile birlikte oğulları Emir’i kucağına almıştı. Şimdi iki yol arkadaşı, kariyerlerindeki başarılarının yanı sıra babalık heyecanını da birlikte paylaşıyor!