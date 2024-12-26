Prens dizisinde Binnur Kaya sürprizi

Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın kaleminden çıkan Prens, 3. sezonda da ilk sezonun başarılı yönetmeni Bülent İşbilen ile yoluna devam edecek. Dizinin kadrosunda Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Ceyda Düvenci, Onur Özaydın ve Çağlar Ertuğrul gibi isimler yer alıyor. Ancak bu sezonun en dikkat çeken gelişmesi, ülkemizin usta oyuncularından Binnur Kaya’nın kadroya katılması oldu.

Binnur Kaya, 3. sezonda Prens izleyicilerinin karşısına "Venedik Kraliçesi" olarak çıkacak. Osmanlı’dan karakterlerin de hikâyeye dahil olacağı yeni sezonda Kaya’nın performansı şimdiden büyük merak konusu.

Fenomen dizinin yeni sezonu, güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesindeki sürprizlerle 2024’ün en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday. Prens hayranları, 3. sezon için geri sayımı şimdiden başlattı!