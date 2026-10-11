Pınar Altuğ’un Kızı Şoke Oldu! Londra’daki Yasaklar Pes Dedirtti

Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan Londra’da başladığı üniversitedeki katı kurallara isyan etti. Takı, oje ve renkli kıyafet yasakları onu şaşkına çevirdi!

Pınar Altuğ’un Kızı Şoke Oldu! Londra’daki Yasaklar Pes Dedirtti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2026 16:18

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızı Su Atacan oyunculuk eğitimi almak için gittiği Londra’da üniversite hayatına adım attı. Yeni bir ülke, yepyeni bir okul ve farklı bir eğitim sistemi derken genç ismi bekleyen bir de sürpriz vardı. Üniversitenin sıkı kuralları! Okulda karşılaştığı yasakları anlatan Su Atacan yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Genç öğrencinin sosyal medyadaki sözleri de kısa sürede dikkat çekti.

Takı Takmak Bile Yasak!

Üniversitesindeki kuralları takipçileriyle paylaşan Su Atacan okulda takı konusunda oldukça katı bir uygulama olduğunu söyledi. Küpe, kolye ve yüzük takamadıklarını anlatan genç isim bileklik ve saat kullanımının da yasak olduğunu belirtti.

Durumu özetleyen Atacan “Takı komple yasak” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Günlük hayatta pek çok kişinin sıradan gördüğü aksesuarların okulda yasak olması genç öğrencinin alışmakta zorlandığı konuların başında geliyor gibi görünüyor.

Renkli Kıyafetlere ve Ojeye de İzin Yok

Su Atacan’ın anlattıkları bununla da sınırlı değil. Üniversitede öğrencilerin yalnızca siyah kıyafetler giyebildiğini söyleyen Atacan gri ve kahverengi gibi renklerin bile yasak olduğunu belirtti. Üstelik tırnaklarla ilgili de kısıtlamalar bulunuyor.

Okulun kuralları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç isim “Her şey yasak, resmen isyanlardayım” diyerek tepkisini ortaya koydu. Üniversiteye yeni başlamışken kıyafetinden aksesuarına kadar pek çok konuda sınırlamayla karşılaşmak onun için beklediğinden farklı bir deneyim olmuş.

“Kendimi Liseye Dönmüş Gibi Hissettim”

Londra’da oyunculuk eğitimi almaya başlayan Su Atacan okulun katı kurallarının kendisine liseyi hatırlattığını da söyledi. “Sadece siyah giyinebiliyoruz, gri, kahverengi yasak! Tırnak yasak, isyanlardayım. Kendimi liseye dönmüş gibi hissettim. Biraz enteresan geldi” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Üniversite hayatına yeni başlayan Atacan’ın bu kurallara zamanla alışıp alışamayacağı merak konusu. Bakalım genç isim Londra’daki bu farklı eğitim düzenine nasıl uyum sağlayacak?

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