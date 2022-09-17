Pınar Altuğ: Oturduğumuz yer kalabalıklaşıyor diye mutsuzuz!

Instagram hesabını oldukça aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, son olarak 1.6 milyon takipçisi bulunan hesabından 2009 yılına ait, köpeğiyle çekilen bir fotoğrafını; "Su yeni doğmuştu. canım Moet yanımda, Su arabasında... Hatırladın mı kocam?" notuyla, eşi Yağmur Atacan'ı da etiketleyerek paylaştı.

Bir takipçisi, ailesiyle birlikte İstanbul'un merkezinden uzaklaşan ve sık sık kamp yaparak daha izole bir hayat yaşadığı bilinen Altuğ'a; "Henüz Bebek’te otururken... İstanbul’un en güzel semtlerinden Bebek’te boğaz manzaralı evden çıkıp Riva’da izole bir siteye yerleştiniz. Eski semtinizi, evinizi özlüyor musunuz, arıyor musunuz hiç? Yoksa Riva da Bebek gibi mutlu etti mi sizi?" diye yazdı.

"İŞ HAYATIMIZ YETERİ KADAR KALABALIK"

Bu soruya kayıtsız kalamayan ünlü isim ise şu cevabı verdi: