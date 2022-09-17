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Gecce Magazin Haberleri

Pınar Altuğ: Oturduğumuz yer kalabalıklaşıyor diye mutsuzuz!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ, bir takipçisine verdiği cevapla gündem oldu. İşte detaylar...

Pınar Altuğ: Oturduğumuz yer kalabalıklaşıyor diye mutsuzuz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2022 11:16

Instagram hesabını oldukça aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, son olarak 1.6 milyon takipçisi bulunan hesabından 2009 yılına ait, köpeğiyle çekilen bir fotoğrafını; "Su yeni doğmuştu. canım Moet yanımda, Su arabasında... Hatırladın mı kocam?" notuyla, eşi Yağmur Atacan'ı da etiketleyerek paylaştı.

Bir takipçisi, ailesiyle birlikte İstanbul'un merkezinden uzaklaşan ve sık sık kamp yaparak daha izole bir hayat yaşadığı bilinen Altuğ'a; "Henüz Bebek’te otururken... İstanbul’un en güzel semtlerinden Bebek’te boğaz manzaralı evden çıkıp Riva’da izole bir siteye yerleştiniz. Eski semtinizi, evinizi özlüyor musunuz, arıyor musunuz hiç? Yoksa Riva da Bebek gibi mutlu etti mi sizi?" diye yazdı.

"İŞ HAYATIMIZ YETERİ KADAR KALABALIK"

Bu soruya kayıtsız kalamayan ünlü isim ise şu cevabı verdi:

"Hiç ama hiç özlemiyorum. Aksine şimdi burası bile kalabalıklaşıyor diye mutsuzuz, iş hayatımız yeteri kadar kalabalık da evimiz uzakta iyi."

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