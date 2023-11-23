Özlem Yıldız EYT'den emekli oldu! Aldığı maaşı açıkladı

Son günlerde bir mağazada görüntülenen Özlem Yıldız, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, "İndirimleri takip ediyor musunuz?" sorusuna, "Evet, takip ediyorum. Para kazanan insanlar indirimi takip eder. Kazandığım parayı daha çok makyaj ve temizlik ürünlerine, yani bakım kremlerine harcıyorum" şeklinde cevap verdi.

Ünlü sunucu, "Siz yıllardır sektördesiniz, lüks yaşantınızı görmedik" sözlerine şu şekilde yanıt verdi: "Ben EYT'li olduğum için şanslıyım. 12 bin TL emekli maaşı alıyorum. Harcamıyorum, biriktiriyorum. Bu, 25 yıllık emeğimin karşılığıdır. Sadece ilk maaşımla sevdiklerime hediye aldım. Aslında matematik çok belli... Paranın nasıl kazanıldığını oğluma da anlatıyorum. Doğal olarak para harcarken ellerimiz titriyor."