Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

"Adı Efsane", "Kimse Bilmez", "Üç Kız Kardeş" ve "Güzel Aşklar Diyarı" gibi projelerle büyük beğeni toplayan Kaya, son dizisinin final yapmasının ardından bir süre dinlenme kararı almıştı.

Doğum Günü Tarzıyla Göz Kamaştırdı!

Önceki akşam kırmızı mini ve yırtmaçlı bir elbise tercih eden güzel oyuncu, şıklığıyla büyüledi. Kaya’nın doğum günü kareleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, oyuncunun zarif tarzını övgü dolu yorumlarla karşıladı.

Sosyal medyada “Çok güzel görünüyorsun”, “Şans, mutluluk ve huzur hep seninle olsun”, “Hep çok mutlu ol” gibi mesajlar alan Özgü Kaya, yeni yaşını sevdikleriyle kutlamanın keyfini çıkardı.