Özge Özacar, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü oyuncu Özge Özacar, yeni sevgilisi Oğuz Özmen ile ilk kez Bodrum'da objektiflere takıldı.

Özge Özacar, yeni sevgilisiyle görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2024 11:31

Ünlü oyuncu Özge Özacar, yeni sevgilisi Oğuz Özmen ile ilk kez Bodrum'da objektiflere takıldı. Çiçeği burnunda sevgililer, Bodrum’daki bir otelin plajında sarmaş dolaş bir gün geçirdi.

Özge Özacar ve Oğuz Özmen, plajın iskelesinde bulundukları 10 dakika içinde tam 7 kez öpüşüp sarıldı. Aşk dolu anlarıyla dikkat çeken çift, romantik halleriyle göz doldurdu.

Günün ilerleyen saatlerinde sürat teknesine binen çift, plajdan ayrılarak tatillerine devam etti. Özge Özacar ve Oğuz Özmen'in bu keyifli anları, plajdaki diğer tatilciler ve paparazziler tarafından ilgiyle izlendi.ü

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