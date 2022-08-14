Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'da düğün yaptı!

'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ay Almanya'nın Karlsruhe kentinde kıyılan nikahla taçlandırmıştı.



Almanya'da kıyılan nikahın ardından ünlü çift, düğünlerini ise İtalya'da yaptı. İkili, önceki gün İtalya'nın Verona şehrindeki tarihi bir kalede de aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla masalsı bir düğünle kutlama yaptı.

Gürel ve Çayoğlu'nu bu özel günlerinde meslektaşları Pelin Karahan ve Aybüke Pusat yalnız bırakmadı.

Ünlü çiftin, düğünlerinde çekilen eğlenceli kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

"DAMAT TARAFI"

Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu ile fotoğrafını "Damat tarafı..." notuyla yayınladı.

Karahan Özge Gürel ile verdiği bu pozunu da takipçileriyle paylaştı.

Kutlama için iki tane gelinlik giymeyi tercih eden Özge Gürel'in, eşi Serkan Çayoğlu ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.