Özcan Deniz’in olay yorumu: "Başaramadılar!"

Özcan Deniz, son dönemde yaşadığı aile içi krizler ve sağlık sorunlarıyla gündemden düşmüyor. Ağabeyi ve annesiyle bağlarını kopardığını açıklayan ünlü sanatçı, bu kez eşi Samar Dadgar’ın Instagram paylaşımına yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti. Deniz’in kullandığı “Başaramadılar” ifadesi sosyal medyada olay yarattı.

Aile Krizinin Gölgesinde Aşk Mesajı

Son zamanlarda yaşadığı ailevi sorunlar ve geçirdiği kalp spazmı sonrası gözlerden uzak durmayı tercih eden Özcan Deniz, eşiyle birlikte yer aldığı bir fotoğraf karesine yaptığı anlamlı yorumla gündeme geldi. Samar Dadgar’ın paylaştığı romantik kareye binlerce beğeni gelirken, Özcan Deniz’in satırları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Sen ve Oğlum Tek Varlıklarımsınız"

Ünlü sanatçı, eşinin gönderisine şu sözlerle karşılık verdi:

"Canım aşkım, başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikayemsiniz."

Bu ifadeler, hem ailesiyle yaşadığı gerginliğe hem de eşi ve oğluna duyduğu bağlılığa gönderme niteliği taşıyor. Özcan Deniz’in açıklaması, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Samar Dadgar'dan Karşılık: “İyi ki Sen”

Eşi Samar Dadgar da bu duygusal yorumun altına, “İyi ki sen” yazarak cevap verdi. Bu karşılıklı paylaşımlar, ikilinin güçlü ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Özcan Deniz’in aşk dolu sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.

Gözler Özcan Deniz’de

Ailesiyle bağlarını kestiğini açıklamasından bu yana hayranlarını üzen Özcan Deniz, bu paylaşımıyla moral verdi. Hayatındaki fırtınalara rağmen eşi ve oğluyla mutlu bir hayat kurmaya çalıştığını gösterdi. Hayranları ise ünlü sanatçıdan yeni açıklamalar bekliyor.