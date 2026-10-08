Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'ı Yıkan Ölüm! Henüz 3 Yaşındaydı

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan yürek burkan bir haber geldi. Dadgar henüz 3 yaşındaki yeğeni Liam’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Küçük çocuğun ölümü Dadgar’ın ailesini yasa boğarken genç modacı da yaşadığı büyük acıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Liam’ın ölüm haberini sabaha karşı aldığını belirten Dadgar yaşadığı üzüntünün tarif edilemeyecek kadar ağır olduğunu hissettirdi. Küçücük yaşta gelen bu kayıp ailede derin bir acıya neden oldu.

"Şu An Kimseyle Konuşabilecek Durumda Değilim"

Samar Dadgar yaptığı paylaşımda kendisini arayan ve mesaj gönderen herkese teşekkür etti. Ancak yaşadığı acı nedeniyle şu anda kimseyle konuşacak halde olmadığını da açıkça söyledi.

Dadgar "Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim" ifadelerini kullandı.

Ünlü isim bu zor günlerinde kendisine ulaşmaya çalışanlardan anlayış beklediğini de dile getirdi. Paylaşımının ardından çok sayıda kişi Dadgar’a ve ailesine başsağlığı mesajları göndererek destek olmaya çalıştı.

Ölüm Nedeni Açıklanmadı

Liam’ın neden hayatını kaybettiği konusunda ise henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Samar Dadgar’ın yaptığı açıklamada da küçük çocuğun ölüm sebebine yer verilmedi. Bu nedenle Liam’ın hayatını kaybetmesine neyin neden olduğu şu an için bilinmiyor.

Ailenin yaşadığı büyük acı sosyal medyaya da yansırken Dadgar’ın paylaşımını gören takipçileri taziye mesajlarıyla genç modacının yanında oldu.

Henüz 3 yaşında olan Liam’ın hayatını kaybetmesi ailesi için tarifsiz bir acıya dönüştü. Samar Dadgar ise bu zor süreçte biraz olsun yalnız kalmak ve yaşadığı acıyı ailesiyle birlikte atlatmak istediğini gösterdi.