Özcan Deniz’den şok açıklama: “X ve YouTube hesaplarıma ulaşamıyorum!”

İki sezondur Kızıl Goncalar dizisinde Dr. Levent karakterine hayat veren başarılı oyuncu ve şarkıcı, sosyal medya hesaplarına erişemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra… Fakat bu saatten sonra oradaki paylaşımları benim yapmadığımı bilmenizi isterim. Eski sosyal medya sorumlusunun, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film’e şifreleri vermesi sebebiyle erişimim yok."

Aynı durumun YouTube hesabı için de geçerli olduğunu söyleyen Deniz, "Özcan Deniz YouTube hesabım da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta. Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim." diyerek takipçilerini uyardı.

Sanatçının yaşadığı bu kriz sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayranları "Özcan Deniz'e destek" mesajlarıyla ünlü isme moral vermeye çalıştı.