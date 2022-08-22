Özcan Deniz'den sevgilisi Samar Dadgar'a doğum günü sürprizi!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı.

"Şiddet" davasından beraat eden Deniz, daha sonra oğlunun velayetini alabilmek için soluğu mahkemede almıştı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüşme günlerinin ise artırılmasına hükmetmişti. Deniz, Aktan ile ayrıldıktan sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Özcan Deniz, geçtiğimiz hafta 4 yaşındaki oğlu Kuzey ve evlilik hazırlığı yaptığı 28 yaşına giren İranlı modacı Samar Dadgar ile tatil çıkmıştı.

Tatilden dönen başarılı şarkıcı, sevgilisi için doğum günü partisi düzenledi. Sevgilisi için görkemli bir pasta yaptıran Deniz, paylaşımıyla da dikkat çekti.

"İYİ Kİ DOĞDUN GAMZESİNE YANDIĞIM!"

'Prenses' temalı bir pasta ile Samar Dadgar'ın yeni yaşını kutlayan Deniz, o anları da ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Sevgilisi ile objektif karşısına geçen Özcan Deniz, bu fotoğrafa şu ifadeleri not düştü:

İyi ki geldin... Sen geldin, şehre bir film geldi. Ben yenilendim, bulutlar gitti. Bir güzel orman oldu yazılarda. İklim değişti, Akdeniz oldu... O eşsiz, sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokundugun her şeyi... İyi ki doğdun masalımın prensesi. Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım...

"TEŞEKKÜR EDERİM SEVGİLİM"

Dadgar ise sevgilisinin jestine, "Yaa, doğum günü sürprizim... Teşekkür ederim. İyi ki varsın sevgilim." sözleriyle karşılık verdi.