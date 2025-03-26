Özcan Deniz'den Ağabeyine Sert Sözler: "Aileyi Bitirdin!"

Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Ünlü şarkıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ailesini dağıtmakla suçladığı ağabeyine adeta ateş püskürdü.

Özcan Deniz'den Ağabeyine Suçlama: "Tüm Aileyi Darmaduman Ettin"

Uzun süredir ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz, yalnızca eşi ve oğluyla iletişimini sürdürdüğünü belirtti. Son olarak Sarıyer’deki sit alanı içinde bulunan arazide yaptığı eklemeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz, ağabeyiyle yaşadığı sorunları sosyal medyada gözler önüne serdi.

Ağabeyi Ercan Deniz, ünlü şarkıcıyı vergi kaçırmakla suçlayarak ihbar edeceğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Özcan Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ağır ifadeler kullandı.

Özcan Deniz: "Tertemizim, Ailemi Kirli İşlerine Alet Ettin"

Özcan Deniz, ağabeyini sert bir dille eleştirerek şu sözleri paylaştı:

"Çok şükür tertemizim. Ben ve hiçbir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, 2 küçük kız çocuğu sahibi kız kardeşimiz Melek de dahil tertemiziz. Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici küfürler ettiğin kız kardeşim Sibel de tertemiz."

"Senin yüzünden tüm aile darmaduman oldu. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil! Yasaklı maddelere bulaştın, alkoliksin, akıl tutulması içindesin. Paraya tapıyorsun. Beni ve ailemi sattın!"

"Herkesin Ekmeğiyle Oynuyorsun"

Özcan Deniz, Ercan Deniz'in insanları dolandırdığını iddia ederek, "Ben seni hep korudum, sahip çıktım ama sen beni sattın. Şimdi dolandırdığın herkes bana ulaşıyor. 60 yaşına gelmiş bir adamsın, neyin peşindesin?" sözleriyle isyan etti.

Özcan Deniz'den Yılan Videosu Mesajı

Ünlü sanatçı, ağabeyine dolaylı mesaj vermek için yılan videosu paylaştığını belirtti. "Seni ima ederek paylaştığım yılan videosunda 'kendini bitireceksin' mesajı vermek istedim. Ama sen mesajı değil, sadece yılanı gördün." diyerek sözlerini noktaladı.