Özcan Deniz ve Samar Dadgar, Oğlu Kuzey'in 8. Yaşını Kutladı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in 8. doğum gününü küçük bir partiyle kutladı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın 2018 yılında evliliklerinden dünyaya gelen Kuzey, önceki gün 8 yaşına girdi.

Özcan Deniz Baba Olduğu Günü Unutmadı

Özcan Deniz, Mart 2018'de Feyza Aktan ile dünya evine girmiş ve aynı yılın nisan ayında oğlu Kuzey’in doğumuyla baba olma heyecanını yaşamıştı. Özcan Deniz, baba olduğunu "Geldi mucizem... Tarifi zor duygular içindeyim" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Kuzey'in Doğum Günü Kutlaması

Kuzey'in 8. yaş günü, Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'ın katılımıyla gerçekleşen küçük bir doğum günü partisiyle kutlandı. Özcan Deniz partiye ait kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak "Mutlu yaşların olsun canım oğlum benim. İyi ki doğdun" notunu düştü. Samar Dadgar ise Kuzey'in mutlu anlarını Instagram hesabında "Mutlu yıllar Kuzey" diye paylaşarak kutlamayı sonlandırdı.

Kutlama Paylaşıldı

Hem Özcan Deniz hem de eşi Samar Dadgar, Kuzey’in doğum gününü sosyal medyada paylaşımlar yaparak duyurdu. Ebeveynler, oğullarının mutlu anlarını hayranlarıyla paylaşarak aile içindeki sevgi dolu atmosferi takipçileriyle paylaştı.