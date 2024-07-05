Özcan Deniz ve Samar Dadgar çifti Marmaris’te tatilin tadını çıkardı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar ile birlikte Marmaris'te tatilin keyfini sürüyor. Çift, önceki gün kiraladıkları lüks yatta oğulları Kuzey ile birlikte objektiflere yansıdı.

Aralarında oyuncular İlhan Şen ve Pınar Gülkapan’ın da bulunduğu arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan çift, gün boyunca oğulları Kuzey ile yakından ilgilendi. Özcan Deniz ve İlhan Şen, denize girmemeyi tercih ederken, Samar Dadgar ve Pınar Gülkapan serin suların tadını çıkardı.

Günün büyük kısmını denizde ve yatlarında geçiren grup, keyifli anlarıyla dikkat çekti. Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın oğulları Kuzey ile geçirdiği bu özel anlar, tatilde ailece yapılan aktivitelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.