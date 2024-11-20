Özcan Deniz ve Samar Dadgar Almanya’da aşk tazeledi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile birlikte Almanya’da romantik bir tatile çıktı.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar Almanya’da aşk tazeledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-11-2024 09:23

Ailesiyle yaşadığı kriz nedeniyle uzun süre magazin gündeminde kalan Özcan Deniz, bu kez mutluluk dolu pozlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Sosyal medyada eşiyle birlikte tatil karelerini paylaşan ünlü çift, aşk dolu görüntüleriyle dikkat çekti. Samar Dadgar ile Almanya sokaklarında çekilen romantik pozlarını paylaşan Özcan Deniz, takipçilerini adeta mest etti.

Ünlü şarkıcının mutluluk pozlarını gören hayranları, “Maşallah çok yakışıyorsunuz”, “İkinci baharı yaşıyorsunuz” ve “Özcan Deniz aşka geldi” gibi yorumlarla sevgilerini dile getirdi.

Ailesiyle yaşadığı gerginliklerin ardından tüm zamanını eşine ayıran Deniz, tatilde adeta aşk tazeliyor. Çiftin bu keyifli görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Benzer Haberler
Kaan Urgancıoğlu: “Kışa hazırlanıyoruz, çocuk büyütüyoruz” Kaan Urgancıoğlu: “Kışa hazırlanıyoruz, çocuk büyütüyoruz”
Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay’dan aşk dolu poz! Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay’dan aşk dolu poz!
Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak tuttuğu oğlu ortaya çıktı: Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak tuttuğu oğlu ortaya çıktı: "İyi ki benim babamsın"
Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatıldı Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatıldı
Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi: “Evlilik düşünmüyorum” Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi: “Evlilik düşünmüyorum”
Aslı Bekiroğlu’ndan 29. Yaş Kutlaması: “Ben Bihter Değilim!” Aslı Bekiroğlu’ndan 29. Yaş Kutlaması: “Ben Bihter Değilim!”
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel, Riyad’da göz kamaştırdı
  • 14-11-2024 11:08

Hande Erçel, Riyad’da göz kamaştırdı

Damla Sönmez'in yeni proje heyecanı!
  • 14-11-2024 09:51

Damla Sönmez'in yeni proje heyecanı!

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan keyifli buluşma:
  • 13-11-2024 19:25

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan keyifli buluşma: "İyi geldik birbirimize!"

Esra Bilgiç’in Doha paylaşımlarına beğeni yağmuru
  • 18-11-2024 20:07

Esra Bilgiç’in Doha paylaşımlarına beğeni yağmuru

Gülsim Ali ve Berk Oktay’lı Harman Yeri’nden ilk görüntüler geldi
  • 16-11-2024 11:29

Gülsim Ali ve Berk Oktay’lı Harman Yeri’nden ilk görüntüler geldi