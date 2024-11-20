Özcan Deniz ve Samar Dadgar Almanya’da aşk tazeledi

Ailesiyle yaşadığı kriz nedeniyle uzun süre magazin gündeminde kalan Özcan Deniz, bu kez mutluluk dolu pozlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Sosyal medyada eşiyle birlikte tatil karelerini paylaşan ünlü çift, aşk dolu görüntüleriyle dikkat çekti. Samar Dadgar ile Almanya sokaklarında çekilen romantik pozlarını paylaşan Özcan Deniz, takipçilerini adeta mest etti.

Ünlü şarkıcının mutluluk pozlarını gören hayranları, “Maşallah çok yakışıyorsunuz”, “İkinci baharı yaşıyorsunuz” ve “Özcan Deniz aşka geldi” gibi yorumlarla sevgilerini dile getirdi.

Ailesiyle yaşadığı gerginliklerin ardından tüm zamanını eşine ayıran Deniz, tatilde adeta aşk tazeliyor. Çiftin bu keyifli görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.