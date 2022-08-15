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Özcan Deniz oğlu ve sevgilisiyle mavi sularda!

Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan, şiddet ve velayet davalarında eski eşiyle karşı karşıya gelen Özcan Deniz, oğlu Kuzey ve yeni sevgilisi Samar Dadgar ile Bodrum'da tekne turu yaparken objektiflere yakalandı.

Özcan Deniz oğlu ve sevgilisiyle mavi sularda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2022 14:36

Eski eşi Feyza Aktan’la olaylı bir süreçle boşanan Özcan Deniz, 4 yaşındaki oğlu Kuzey ve evlilik hazırlığı yaptığı İranlı modacı Samar Dadgar ile tatile çıktı. Deniz’in lüks yatı önceki gün akşam saatlerinde Bodrum Cennet Koyu’na demir attı.

Bir ara derin düşüncelere daldığı görülen Özcan Deniz, oğlunu sevgilisine emanet edip, teknenin arka kısmında tek başına oltayla balık tuttu. Özcan Deniz oltasıyla balık tutarken, Kuzey de meraklı ve heyecanlı gözlerle babasını izledi.

Kuzey'i kucağına alan Samar Dadgar da o sırada sevgilisinin oğluyla oyun oynadı. Gün boyunca Samar Dadgar’ın yanından ayrılmayan Kuzey’in genç kadınla iyi anlaştığı gözlendi. 

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