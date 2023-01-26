Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın nikahından ilk fotoğraflar

Özcan Deniz, 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra gönlünü modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER



Yaklaşık 1,5 yıldır birlikteliklerini sürdüren çiftten Deniz'in, üçüncü kez evlendiği ortaya çıktı. 20 Ocak'ta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ikili, sessiz sedasız dünyaevine girdi. Basına yansıyan haberlerin ardından çiftin nikahına dair ilk görüntüler ortaya çıktı.

İkili, mutluluklarını fotoğraf karelerine yansıttı.

Çiftin balayı için Dubai'yi tercih ettiği öğrenildi.