Özcan Deniz ikinci kez baba oluyor!

Özcan Deniz (50), iki yıldır birlikte olduğu İranlı modacı Samar Dadgar (28) ile 21 Ocak’ta Zekeriyaköy’deki evlerinde sade bir törenle evlenmişti. Nikah sonrası da balayı için Dubai’ye gitmişler, kısa bir tatil yapıp dönmüşlerdi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu, İstanbul’a gelir gelmez, soluğu eski eşi Feyza Aktan’dan olan 4.5 yaşındaki oğlu Kuzey’in yanında aldı. Baba-oğul özlem giderdi. Özcan Deniz, oğluna müjdeli bir haber de verdi; “Sana kardeş geliyor. Abi olacaksın” dedi. Samar Dadgar’ın, üç aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği öğrenildi.
Kuzey, babasından duyduklarını annesine anlattı. Böylece bebek haberini kısa sürede tüm aile duymuş oldu.