Özcan Deniz ikinci kez baba oluyor!

Özcan Deniz (50), iki yıldır birlikte olduğu İranlı modacı Samar Dadgar (28) ile 21 Ocak’ta Zekeriyaköy’deki evlerinde sade bir törenle evlenmişti. Nikah sonrası da balayı için Dubai’ye gitmişler, kısa bir tatil yapıp dönmüşlerdi.