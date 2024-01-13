Opel'den Bomba Kampanya: Sıfır 576 Bin TL'ye Satılıyor!

Opel'in yeni kampanyasına ilgi büyük. Pek çok modelde indirim ve peşinatta ucuzluk var. Otomobil markaları arasında Opel, yeni fiyat listelerini duyurarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yeni fiyatlar, aralık ayına kıyasla artış gösteriyor, ancak Opel aynı zamanda bir dizi cazip satış imkanı da sunuyor. Opel'in Ocak 2024 itibarıyla açıkladığı yeni fiyat listelerine göre, modellerin fiyatları Aralık 2023'e göre belirgin bir artış göstermiş durumda. Bu zam oranları model ve donanımlara göre farklılık gösteriyor. Bu durum, önceki aylarda Opel marka araç almaktan vazgeçenleri pişman eden bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Opel'den Ucuz Araba Satışı ve Avantajlı Kredi İmkanı

Opel, sıfır kilometre araç almak isteyen ancak uygun fiyat arayan müşteriler için cazip bir teklif sunuyor. Bu teklif, özellikle hafif ticari araçlara yönelik. Opel Combo Cargo modeli, bu kampanyanın odak noktasında yer alıyor. Opel Combo Cargo, firmanın teklifiyle 776.900 TL'ye satışa sunulmuş durumda. Ancak Opel, müşterilere 12 ay vadeli, aylık %1,99 faiz oranıyla 200.000 TL kredi desteği de sağlıyor. Bu durumda müşteriler, 576.900 TL peşin ödeme ile bu aracı satın alabiliyorlar.

Ayrıca, Opel'in sunduğu kredi desteğinin dışında, bankalardan taşıt kredisi kullanmak isteyen müşteriler için de avantajlı bir seçenek bulunuyor. Opel Combo Cargo modeli için bankalardan %50 oranında, yani 388.450 TL tutarında, 36 ay vadeli kredi çekilebiliyor. Bu hesaplamaya göre, müşteriler sıfır kilometre Opel Combo Cargo'yu peşin 388.450 TL ödeme yaparak satın alabiliyorlar. Bu durum, özellikle bütçe dostu araç arayışında olan tüketiciler için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Opel'in bu stratejisi, sıfır kilometre araç piyasasında rekabeti artırırken, aynı zamanda daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Diğer yandan, müşteriler için hem Opel'in kendi kredi imkanları hem de banka kredileri arasında karşılaştırma yaparak en uygun seçeneği bulmak önem arz ediyor. Ülkemizdeki sıfır kilometre otomobil piyasasında yaşanan bu gelişmeler, hem otomobil üreticileri hem de tüketiciler için yeni stratejiler ve fırsatlar sunuyor. Opel'in bu hamlesi, sıfır kilometre araç almayı düşünenler için cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor.