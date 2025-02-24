Okan Yalabık aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi ortaya çıktı

Uzun süredir yalnız olduğu bilinen Yalabık, İstanbul’da yağan kar manzarası eşliğinde romantik bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, sevgilisi ve köpeğinin karlar üzerinde uzanırken çekilen karesini Instagram'da yayınladı. Paylaşımına Özdemir Erdoğan’ın “Gözlerim Bir Yerden Aşina Size” şarkısını ekleyen Yalabık, yeni aşkını böylece ilan etmiş oldu.

Okan Yalabık’ın gönlünü kaptırdığı ismin, İlke Beyaz olduğu ortaya çıktı. Başarılı bir iş insanı olan Beyaz, sosyal medya hesabından Yalabık ve köpeği ile eğlenceli bir video paylaşarak aşklarını gözler önüne serdi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Okan Yalabık, daha önce oyuncu Ezgi Ayvalı ile dört yıl süren bir ilişki yaşamış, ancak çift ilişkilerini sessiz sedasız noktalamıştı. Yeni aşkı ile mutluluğu bulan ünlü oyuncunun paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü!