O Kesimde iseniz Hesabınıza 11 Eylül'de 17.500 TL Yatacak Hak Kazandınız

Emekli promosyonu ödemelerinden faydalanmak için emekli kendi maaş alacağı bankasını kendisi seçmekte. Çalışanlarda ise bu durum biraz farklı seyretmekte. Kurum ve kuruluşlar için maaş alınacak olan banka ihale yöntemi ile belirlenirken, kurum ve kuruluş çalışanının refahına en uygun banka ile sözleşme sağlamakta. Bu kapsamda yeni bir kurum kuruluş sözleşmesine imzalar atıldı. Yapı Kredi'nin kazandığı ihale de çalışanlara 17.500 TL ödeme yapılmasına karar verildi.

Promosyon sözleşmeleri uzun yıllardır gündemde. Her 3 senelik anlaşmaya banka ödül niteliğinde ek ödeme vermekte. Promosyon görüşmeleri sırasında en yüksek ödeme veren banka ile sözleşme imzalanırken, çalışanın cebine en yüksek girecek olan meblağ da karar kılınmakta.

Sağlanan promosyon anlaşmaları zaman zaman yüzleri güldürürken, kimi zamanda cepleri boş bırakmakta. Özellikle de 2023 ilk aylarında öğretmen promosyonları hiç de hoş bulunmayacak miktarlarda ödenmesi, ayağa kaldırmış ve sonrasında yükselişler başlamıştı. Belediye promosyonları uzun süredir yüzleri güldürecek miktarda ödenmekte. Son belediye ile banka ihalesi anlaşması henüz sağlandı. Ve anında çalışanın hesabına 17.500 TL promosyon ödemesi yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Promosyon İhalesi kazananı Yapı Kredi Bankası olurken, banka tüm personele 17.500 TL ödeme yaptı. ödemesini almayan çalışana ise Pazartesi sabahı aktarılacağı belirtildi. Katılım gösteren banka sayısı yalnızca 2 banka olurken Halk Bankası 16.500 TL Yapı Kredi Bankası da 17.500 TL ödeme sözü verdi. Dolayısı ile de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yapı Kredi Bankası ile sözleşme sağladı. Geçtiğimiz aylarda Belediyenin bir banka ile yaptığı ihalede teklif 4500 TL olmuş ve Belediye tarafından anlaşma feshedilmişti