Nuri Alço'dan Vasiyet Açıklamasına Geri Adım: "Eşimin Mal Varlığına İhtiyacı Yok"

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti. Alço, tüm mal varlığını eşine bırakacağını duyurmuştu. Ancak usta oyuncu, bu açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirterek geri adım attı.

Nuri Alço’nun İlk Vasiyet Açıklaması

Nuri Alço, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok” şeklinde vasiyetini açıklamıştı. Bu sözleri, özellikle magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Yeni Açıklama: "Yanlış Anlaşıldı"

Alço'nun sözleri, çok geçmeden yanlış anlaşıldı. Geçtiğimiz akşam bir iftar yemeğinde görüntülenen ünlü oyuncu, vasiyetine dair yeni bir açıklama yaptı. Nuri Alço, yaptığı açıklamada, “O yanlış anlaşıldı herhalde. Eşimin benim mal varlığına ihtiyacı yok, onun zaten yeterince malı mülkü var. Kendisinin paraya ihtiyacı yok. İş durumu da gayet iyi,” diyerek, eşinin maddi bir ihtiyaç içinde olmadığını belirtti.

Nuri Alço ve Burcu Alço'nun Mutlu Evliliği

Nuri Alço, eşi Burcu Alço ile uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Alço, geçtiğimiz yıl geçirdiği ameliyat sonrası büyük bir destek aldığı eşini her fırsatta takdir ettiğini belirtiyor. Eşinin yanında olduğunu ve ona olan güveninin tam olduğunu dile getiriyor.