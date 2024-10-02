Nilüfer'den Reha Muhtar’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: "Genel durumu..."

Şarkıcı Nilüfer Yumlu, 19 Ağustos'ta evinde geçirdiği kaza sonrası beyin kanaması geçiren eski hayat arkadaşı Reha Muhtar’ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Nilüfer'den Reha Muhtar’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2024 11:25

Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, Sarıyer’deki evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmış, bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. İlk müdahaleyi oğlu kalp masajıyla yapan Muhtar, hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Nilüfer, yaptığı açıklamada, "Genel durumu gayet iyi. Hastanede halen tedavisi devam ediyor. Felç riski yok. Gittim ve gördüm, durumunda endişe edilecek bir şey yok" dedi.

Ayrıca kendi hayatından da bahseden Nilüfer, "Dinleniyorum, kızım master için İngiltere'ye gidiyordu, onunla birlikte oraya gittim. Ardından Adana’da bir konserim vardı, oradan döndüm. Zaman hızla geçiyor" şeklinde konuştu.

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