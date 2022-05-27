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Nilperi Şahinkaya’ya Cannes’da Hırsızlık Şoku

Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi, Cannes’ta büyük şok yaşadı. Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi’nin kiraladıkları villaya hırsız girdi.

Nilperi Şahinkaya’ya Cannes’da Hırsızlık Şoku
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-05-2022 11:47

Oyuncu Nilperi Şahinkaya erkek arkadaşı Emre Yusufi ile birlikte Cannes’a tatile gitti. Çift burada otelde kalmak yerine lüks havuzlu bir villa tuttu. İkili önceki gün villalarına girdiklerinde büyük bir şok yaşadı. İkilinin kiraladıkları villaya hırsız girdi. Oyuncunun nakit para ve pasaportunun da içinde olduğu çantası çalındı. Neye uğradıklarını şaşıran ikili polise başvurdu. Marsilya Konsolosluğu’na başvurarak geçici pasaport alan oyuncu, tatilini yarıda kesmeyip birkaç gün sonra İstanbul’a dönecek.

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