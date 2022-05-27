Nilperi Şahinkaya’ya Cannes’da Hırsızlık Şoku

Oyuncu Nilperi Şahinkaya erkek arkadaşı Emre Yusufi ile birlikte Cannes’a tatile gitti. Çift burada otelde kalmak yerine lüks havuzlu bir villa tuttu. İkili önceki gün villalarına girdiklerinde büyük bir şok yaşadı. İkilinin kiraladıkları villaya hırsız girdi. Oyuncunun nakit para ve pasaportunun da içinde olduğu çantası çalındı. Neye uğradıklarını şaşıran ikili polise başvurdu. Marsilya Konsolosluğu’na başvurarak geçici pasaport alan oyuncu, tatilini yarıda kesmeyip birkaç gün sonra İstanbul’a dönecek.