Nagihan Karadere'den Survivor'da cinsellik itirafı: "Yemeklere şap..."

Survivor yarışmasının öne çıkan isimlerinden Nagihan Karadere, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk oldu ve adada yaşadığı çarpıcı olayları anlattı. Karadere, Survivor adasında yaşanan mobbing ve cinsellik itiraflarıyla dikkat çekti.

Nagihan Karadere, yarışmadaki şap iddiaları hakkında konuştu. "Yarışmada şap vermediler. Onun için yemek vermeleri gerek. Erkeğe erkek gibi bakamıyorsun. Bardağa bakmakla erkeğe bakmak aynı oluyor. Beğeniyorsun ama öyle bir his olmuyor," dedi.

Karadere, Hakan Hatipoğlu ile yaşadıklarını da anlattı: "Turabi ile iyi bir arkadaştım, takım arkadaşımdı. Turabi'ye çok fazla laf sokuyorlardı. Turabi de rahat durmuyordu, yani herkese... Bal kabağı yapıp ateş etmiş, herkes de ona intikam almak istiyor olabilir."

Nagihan, Turabi'ye karşı özellikle erkeklerin ekstra bir mobbing yaptığını fark ettiğini söyledi. "Bir olay olmuştu. Hakan'la Turabi arasında Hakan'ın da ağzından kötü bir söz çıktı. Bunu da ben duydum ama hemen ona gidip söylemedim. Herkes orada kötü söz kaçırabilir ağzından. Ortalık yatıştı, Turabi'ye söyledim, 'gaza gelip kendini yakma' dedim. Sonra birisine daha anlattım, o da hemen gitmiş söylemiş. Turabi beni çekip 'Hakan bana bunu mu söyledi?' dedi. Ertesi gün birbirlerine girdiler, Hakan da bana düşman oldu," ifadelerini kullandı.