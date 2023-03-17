Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı açıklaması

Mutlu Et’in açılışına katılanlar arasında Nagihan Karadere de vardı. Survivor Allstar’da şampiyonluğu Nisa Bölükbaşı’na kaptıran Karadere, “Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat ve çıkar derdinde” diyerek kendisinin birinci olması gerektiğini savunmuş ve bir daha Survivor’a katılmayacağını söylemişti.

Bu sözlere Acun Ilıcalı, “Nagihan Hanım sağ olsun Survivor’da birinci olamadığı için çok bozuldu. Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben bunu çözemedim” sözleriyle cevap vermişti.

İkilinin arasındaki buzlar eridi. Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı’yla aralarında sorun olmadığını açıkladı.



İşte Nagihan Karadere'nin o açıklamaları:



