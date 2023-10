Kuruçeşme'de görüntülenen Oğuzhan Koç ve Murat Boz, "Arkadaşlarımızın doğum günüydü. Bu nedenle buradayız, onları yalnız bırakmak istemedik" şeklinde açıklama yaptılar.

Heyecanla Beklenen New York Konseri

Murat Boz, önümüzdeki ay New York'ta vereceği bir konserden bahsederek, "Hadise'mle birlikte New York'ta bir konserimiz olacak. Umarım vize konuları düzgün bir şekilde sonuçlanır ve harika bir konser veririz. Şu an için hazırlıklar devam ediyor" dedi.