Müjde Uzman’ın Renkli Bodrum Tatili Başladı

Müjde Uzman, Bodrum’da tatil sezonunu açtı. Yalıkavak’ta arkadaşı Merve Oflaz ile güneşlenirken görüntülenen oyuncunun renkli kareleri dikkat çekti.

Müjde Uzman’ın Renkli Bodrum Tatili Başladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2025 12:32

Müjde Uzman, yaz tatilinin startını bu yıl Bodrum’da verdi. Güzel oyuncu, keyifli tatil kareleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Yalıkavak’ta Renkli Görüntüler

Tatil için Bodrum’a giden Müjde Uzman, Yalıkavak’ta lüks bir otelin iskelesinde objektiflere takıldı. Pembe ve mor tonlarının hâkim olduğu şık bikinisiyle iskelede güneşlenen oyuncuya, yakın arkadaşı Merve Oflaz eşlik etti.

Arkadaş Sohbetiyle Tatilin Tadını Çıkardı

Günün büyük bölümünü güneşlenerek geçiren Müjde Uzman, şezlongda dost sohbetinin tadını çıkardı. Zaman zaman iskele üzerinde yürüyüş yapan güzel oyuncu, Merve Oflaz ile sohbetine yürürken de devam etti. Renkli halleriyle etrafa pozitif enerji saçan ikili, çevredekilerin de ilgisini çekti.

 

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