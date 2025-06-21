Müge Anlı’nın Kızı Lidya Müge Akdağ Üniversiteden Mezun Oldu: “Annesinin Kopyası” Yorumları Yağdı

Başarılı sunucu Müge Anlı, bu kez kızı Lidya Müge Akdağ’ın mezuniyet haberiyle gündeme geldi. Gözlerden uzak bir yaşam süren Lidya Müge Akdağ, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyet töreninden paylaşılan kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Lidya Müge Akdağ’ın Mezuniyet Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu

2002 doğumlu Lidya Müge Akdağ, mezuniyet gününde şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekti. @blogyagmuru adlı Instagram hesabında yayımlanan fotoğraflar kısa sürede yayıldı. Genç hukukçunun fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Kullanıcılar, “Annesinin kopyası”, “Tıpkı annesi”, “Annesine çok benziyor” gibi yorumlarla hayranlıklarını dile getirdi.

Lidya Müge Akdağ Başarılarıyla Göz Dolduruyor

Müge Anlı ve gazeteci Burhan Akdağ’ın 1993’teki evliliğinden dünyaya gelen Lidya Müge Akdağ, eğitim hayatındaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Daha önce Aileler Yarışıyor programına katılmasıyla da dikkat çeken Lidya, annesi gibi güçlü ve başarılı bir isim olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.