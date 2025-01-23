Müge Anlı gözyaşları içinde anlattı: "Komşum ve evlatları hayatını kaybetti"

"Komşum ve Evlatları Hayatını Kaybetti"

Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada, yangında komşusunun iki çocuğuyla birlikte yaşamını yitirdiğini söyledi. Duygularını zor kontrol eden ünlü sunucu, "Bolu'da bir can pazarı yaşandı. Benim bile komşum iki tane evladıyla hayatını kaybetti." dedi.

"Konaklayacağımız Yerleri Kontrol Edelim"

Yayın sırasında izleyicilere önemli bir çağrıda bulunan Anlı, otel ve konaklama yerlerinin güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. "Bundan sonra konaklayacağımız yerleri de kontrol etmeden kalmayalım" diyerek farkındalık yaratmayı hedefledi.

Faciada Can Kaybı 79’a Yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın son açıklamalarına göre, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79’a yükseldi. Yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili ihmallerin araştırılması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Türkiye Yastan Çıkmaya Çalışıyor

Facianın ardından sosyal medyada başsağlığı mesajları yağarken, yangının ihmaller zincirinden kaynaklandığına dair iddialar tartışılmaya devam ediyor. Müge Anlı’nın samimi ifadeleri ve çağrısı, toplumu derinden etkiledi.