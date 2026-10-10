Miray Daner ve Halit Özgür Sarı'lı Alıkara'da Flaş Gelişme

Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren dijital platformların en çok konuşulan yapımları arasında yer alan başrollerini başarılı ve güzel oyuncu Miray Daner ile karizmatik aktör Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı TOD STUDIOS imzalı Alıkara temposu yüksek sezon finaliyle ilk sezonunu noktaladı. Karga7 Pictures yapımcılığında hayata geçirilen, usta yönetmen Hülya Gezer'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu güçlü kalemler Eylem Canpolat ile Bengü Üçüncü'nün birlikte kaleme aldığı dizi yayınlanan nefes kesici sezon finali bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Sezon finalinin yayınlanmasıyla birlikte Alıkara'nın ilk sezonunun tüm bölümleri kesintisiz izleme keyfi yaşamak isteyenler için popüler dijital yayın platformu TOD ekranlarında yerini aldı.

Akıl ile Sezginin Çarpıştığı Sıra Dışı Bir Hikaye

İzleyicileri sürükleyici bir polisiye ve dram atmosferine sürükleyen Alıkara birbirinden tamamen farklı dünyalara sahip iki insanın aynı acının etrafında düğümlenen kader ortaklığını gözler önüne seriyor. Bir tarafta İstanbul'un modern dokusunda büyümüş, yaşamı mantığı ve aklıyla anlamlandırmayı seçmiş genç adli psikolog Işık And (Miray Daner) diğer tarafta ise çocuk yaşta yaşadığı derin kayıpların ağır yükünü omuzlarında taşıyan sezgileriyle hareket eden gözü pek cinayet amiri Deniz Baran Dağ (Halit Özgür Sarı) yer alıyor.

Işık'ın babasının ansızın ortadan kaybolmasıyla sarsılan hayatı Deniz Baran'ın canından çok sevdiği yeğeni Neşe'nin ardında cevapsız sorular bırakarak veda etmesiyle tamamen değişiyor. İki farklı hayat, birbirlerini henüz hiç tanımadan aynı trajik acının ortasında buluşuyor. Biri insan ruhunun ve zihninin girift labirentlerinde iz sürerken diğeri somut kanıtların ve sokakların ardında bıraktığı izlerin peşine düşüyor. Hakikatin peşinde koşan bu iki güçlü karakter her adımda kendi geçmişlerinin karanlık dehlizleriyle de yüzleşmek zorunda kalıyor.

Doğu ile Batı'nın Akıl ile Sezginin Büyüleyici Yakınlaşması

Alıkara klasik polisiye dizilerinin ötesine geçerek Doğu ile Batı'nın geleneksel dünya ile modern yaşamın, sezgiler ile bilimin çarpıştığı derin bir felsefi zeminde filizlenen büyük bir aşkı işliyor. Birbirlerini değiştirmeye ve dönüştürmeye çalışmadan oldukları gibi kabul eden ve birbirlerinin yaralarına şifa olan Işık ve Deniz Baran'ın hikayesi gizem, yüksek tempo ve romantizmi aynı potada eritiyor.

Sezon finaliyle sosyal medyada uzun süre gündemden düşmeyen Alıkara ilk sezonunun tüm bölümleriyle şimdi TOD platformunda izleyicilerini bekliyor.