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Meryem Uzerli ve Will Smith'in keyifli sohbeti

Meryem Uzerli ve Will Smith, Red Sea Festivali'nde bir araya geldi. İkilinin sohbet ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Meryem Uzerli ve Will Smith'in keyifli sohbeti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-12-2023 09:04

Son yılların öne çıkan oyuncularından Meryem Uzerli, dünyaca ünlü aktör Will Smith ile Red Sea Festivali'nde bir araya geldi. Etkileyici bir buluşmaya sahne olan festival, dünyanın dört bir yanından gelen ünlü isimlere ev sahipliği yaparken, Meryem Uzerli ve Will Smith'in samimi sohbeti ise dikkat çekti.

Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerden birinde karşılaşan ikili, kamera karşısında oldukça içten ve dostça bir atmosferde sohbet etti.

Görüntüler, festivale katılan diğer ünlü isimlerle birlikte sosyal medyada da geniş bir şekilde paylaşıldı.

 

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