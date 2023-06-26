Merve Oflaz'ın mutlu saati

Ünlü oyuncu Merve Oflaz, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Bodrum ve Çeşme gibi popüler tatil bölgelerinde kendine keyifli bir tatil programı hazırladı. Hem dinlenmek hem de iş birlikleri kapsamında markaların plaj kıyafetlerini tanıtmak için bu destinasyonlara giden Oflaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güncel tutuyor. Son olarak köpeğiyle verdiği bir pozu "Benim mutlu saatim" notuyla paylaşan Oflaz, sevimli anılarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Merve Oflaz, yaz tatilinin keyfini Bodrum ve Çeşme'de sürdürüyor. Hem plajlarda güneşlenerek dinleniyor hem de birçok markanın plaj koleksiyonlarını tanıtmak için iş birlikleri yapıyor. Oflaz'ın tatil planları, takipçileri arasında heyecan yaratıyor ve sosyal medyada geniş bir ilgi görmesini sağlıyor.

Oyuncunun son paylaşımı, köpeğiyle birlikte olduğu bir poz oldu. Tatildeki mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan Oflaz, köpeğiyle verdiği bu sevimli kareye "Benim mutlu saatim" notunu düştü. Bu paylaşım, sevgi dolu mesajlar ve beğenilerle karşılandı.