Merve Oflaz, tatilinde köpeğiyle eğlendi

Çeşme'de yaz dönemini geçiren ünlü oyuncu Merve Oflaz, tatilini sevgili köpeği Kızım ile birlikte değerlendirmeyi planlıyor. Ancak, son yaşanan olayda Kızım'ın suya girmek istememesi dikkat çekti.

Önceki gün objektiflere takılan Merve Oflaz, serinlemek için denize girmek istedi. Fakat Kızım'ın suya girmek konusundaki isteksizliği, Oflaz'ı uzun süre ikna etmeye çalışmaya sevk etti. Ne yazık ki, güzel oyuncu köpeğini denize sokmakta başarılı olamadı.

Oflaz, köpeğinin üzgün bakışlarına dayanamayarak denizden çıktı ve Kızım'ı plajda bırakıp tek başına denize girdi. Ancak, bir süre sonra Kızım'ın sadık bakışları onu etkiledi ve tekrar denize sokma çabasına girişti. Bu denemede de başarısız olan ünlü oyuncu, sonunda köpeğiyle plajda dolaşmaya karar verdi.

Merve Oflaz, deniz keyfi yerine Kızım'a duş aldırdı.