Merve Oflaz da sezonu açtı: Çeşme'de yakalandı

Allan Hakko ile iki yıllık ilişkisini bitiren Merve Oflaz, San Francisco'da yaşayan bir iş insanına gönlünü kaptırmıştı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Oflaz, önceki gün Çeşme'de köpeği Kızım ile birlikte görüntülendi.

Merve Oflaz da sezonu açtı: Çeşme'de yakalandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2024 11:53

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Oflaz, son olarak Çeşme'de objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, önceki gün ünlü bir plajda köpeği Kızım ile birlikte tatilin keyfini çıkardı.

Sıcak havaya daha fazla dayanamayan Oflaz, deniz kenarına inerek köpeği ile birlikte denize girdi. Uzun süre denizden çıkmayan 36 yaşındaki oyuncu, serin suların tadını doyasıya çıkardı. Daha sonra köpeği Kızım'ı sahilde bırakan Oflaz, yüzmeye devam ederek serinlemeye çalıştı.

Merve Oflaz'ın denizde geçirdiği bu keyifli anlar, plajdaki diğer tatilcilerin de dikkatini çekti. Oflaz'ın köpeğiyle birlikte yaşadığı eğlenceli anlar, hayranlarından büyük beğeni topladı.

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