Merve Dizdar: Hayatımın en muhteşem 10 yılını yaşıyorum

InStyle dergisinin mayıs sayısına konuk olan Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki performansıyla 76. Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. Ünlü oyuncu, "Sanırım şu an hayatımın en güzel dönemindeyim. Son yıllarda üzerine koyarak ilerlediğim, hayallerimi gerçekleştirdiğim bir zaman dilimindeyim. Gelecekte bu dönemi hatırladığımda, 'Gerçekten harika bir 10 yıl geçirdim!' diyeceğim. Bu, kariyerim açısından büyük bir tatmin kaynağı" ifadelerini kullandı.

Cihan Ayger ile ilişki yaşayan Dizdar, değişimin özel hayatına da etki ettiğini vurgulayarak, "Özel hayatıma gelirsek, bence büyümek ve olgunlaşmak bana çok iyi geldi. Artık 'hayır' demek daha kolay hale geldi" dedi.

"Zamanla kendimi daha iyi tanıdığımı ve geliştirmeye çalıştığımı fark ettim. Bu nedenle ilişkilerim her yönden daha sağlıklı hale geldi. Artık melankolik zamanlarım çok uzun sürmüyor."